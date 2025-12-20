Pedullà: “Contatti con Paratici per liberarlo dal Tottenham, si attende una risposta dal dirigente”

Il noto giornalista, Alfredo Pedullà, conferma le ultime voci che accostano Fabio Paratici alla Fiorentina.

Come riportato sul suo profilo X: “Non c’è stato nessun contatto con Giuntoli, conferme su Paratici e sulle voci circolate stamattina. Nella serata di ieri il club viola ha chiesto al dirigente i margini per potersi liberare dal Tottenham. Paratici darà una risposta, ma i contatti sono in corso”.