Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pedullà: “Contatti con Paratici per liberarlo dal Tottenham, si attende una risposta dal dirigente”

20 Dicembre · 15:20

Alfredo Pedullà rivela che ci sono stati dei contatti approfonditi con Fabio Paratici per liberarlo dal Tottenham

Il noto giornalista, Alfredo Pedullà, conferma le ultime voci che accostano Fabio Paratici alla Fiorentina.

Come riportato sul suo profilo X: “Non c’è stato nessun contatto con Giuntoli, conferme su Paratici e sulle voci circolate stamattina. Nella serata di ieri il club viola ha chiesto al dirigente i margini per potersi liberare dal Tottenham. Paratici darà una risposta, ma i contatti sono in corso”.

 

