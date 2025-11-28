28 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:50

Pedullà su Dzeko: “La Fiorentina è inguardabile per colpa loro, non dei tifosi. L’AEK sembrava il City”

News

Redazione

28 Novembre · 16:24

L'esperto di mercato ha detto la sua sulle parole del post partita della sconfitta in Conference di ieri di Edin Dzeko

Il noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, si è espresso in un video sul proprio canale YouTube sulle parole di Edin Dzeko al termine della sconfitta di ieri della Fiorentina contro l’AEK Atene: “Vengono nuovamente coinvolti i tifosi per spiegare il momento no della Fiorentina, già qualcuno lo aveva fatto mesi fa, ma ad Edin Dzeko, che è un grande professionista, voglio dire che adesso la colpa è la loro.

A parlare adesso del mercato della Fiorentina sono tutti bravi, me lo devi dire il primo di settembre che il mercato della Fiorentina è scadente e nessuno lo aveva detto. Se ti fischiano, non puoi pensare che possano applaudirti sempre alla vista di uno spettacolo inadeguato, dove l’AEK Atene sembrava il Manchester City dei bei tempi, e chiedi di essere aiutato se fai poco per essere aiutato. Intanto aiutali tu. Capisco il discorso di Dzeko, ma la Fiorentina è inguardabile, quindi si dessero da fare per fare qualcosa di almeno decente”.

