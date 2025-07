Pedullà: “Sohm offerto ma la Fiorentina ha altri obiettivi. Un colpo in attacco, dietrofront Juve su Dodò”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto in esclusiva in diretta sui canali Youtube e Twitch di Passione Fiorentina, queste le sue parole:

“Io ho delle buone sensazioni, può essere l’anno di una nuova luce, con Pioli valore aggiunto e con scelte che saranno secche e non con improbabili formule. La riflessione è profonda perché dopo aver messo su un impalcatura del genere non puoi sbagliare il colpo per alzare l’asticella.”

Ndour e Richardson

“Ndour ritrovandolo dall’inizio è un conto, fare la preparazione conta e ti aiuta a capire meglio le consegne tattiche. Mi sembra di poter dire che si possa considerare Ndour uno che sta dentro alla Fiorentina rispetto a Richardson che mi sembra uno che sta fuori in base a eventuali offerte dall’estero. Il mercato è fatto dalle offerte che tu ricevi, il borsino dei partenti oggi vede Richardson al primo posto, poi se arriva uno che offre 10 milioni per Ndour si vedrà ma si entra nel campo delle ipotesi.”

Ghilardi

“La Fiorentina su Ghilardi ha il 50% della futura rivendita e ieri c’è stato il silenzio tra le due società ma ieri l’altro non ha giocato in amichevole. Mi è stato detto che non ha giocato perché è arrivato tardi. L’offerta della Roma per Ghilardi è di 9 milioni, la Fiorentina potrebbe alzare l’offerta ma non è interessata visto che in difesa è coperta, quindi se la Roma arriva a 10/11 è possibile che questa situazioni si sblocchi in poche ore perché piace a Gasperini. Sarà un introito per la Fiorentina.”

Centrocampista

“Ormai è un mese che alla Fiorentina vengono attribuiti dei nomi che poi non trovano sistemazione. Asslani è valutato 15 milioni più 5 di bonus, è stato offerto a tante squadre ma alla Fiorentina non è calda. Kessie difficile per costi e fattibilità. Sohm vorrebbe andare e il Parma non lo richiede incedibile però non è una trattativa che non si è accesa perché la fiorentina è su altro. Non so il nome ma staremo attenti, Mandragora per la Fiorentina è un passaggio obbligato.”

Terzini

“Dodò la Juventus aveva sondato più di altri ma si è fermata ed è virata su altri terzini, Fortini non lo vogliono cedere. A sinistra siamo apposto con Parisi e Gosens. Ti resta da aggiungere un centrocampista e delle situazioni in attacco più eventuali offerte di mercato.”

Beltran e gli esuberi

“Non ci sono offerte per Beltran, ci sono state offerte di ‘prestito. Il Sassuolo ci aveva provato ma non lo può prendere alle condizioni della Fiorentina. Se vai dalla Fiorentina e chiedi Beltran la Fiorentina apre ma lo vuole cedere in prestito con obbligo al 70% di quelle che vuole spendere. Esposito piace ma il club sta facendo delle riflessioni e adesso è ferma. Se prendi Esposito prendi una seconda punta, ma la Fiorentina sta cercando una prima punta. Deve trovare una sistemazione a Nzola che ha un buon mercato. Se ti liberi dell’Ingaggio di Nzola, Ikonè, Brekalo più i cartellini e i soldi di Ghilardi ti ripaghi il centrocampista. Ikonè è stato accostato anche al Torino, magari se esce Ndoye il Bologna ci prova, in Franci può avere mercato, può essere un’operazione redditizia. Quindi aspetterano le uscite nel mentre riflettono e poi magari chiudono il centrocampista. Sottil è un altro che può uscire.”

Frendrup

“Il Genoa lo cede se porti 20-25 milioni, era stato sondato dalla Fiorentina e dall’Atalanta. A quella cifra lo cedono ed è un calciatore che a me piace. Ti dà garanzie in tutte le fasi ma non è la prima scelta dei club. Il Milan e la Juve sono andati su altro non escludo che qualcuno lo possa cercare.”