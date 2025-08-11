Pedullà: "La Fiorentina ferma sul centravanti, prima le cessioni. Su Mandragora possibile offerta più alta"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto in diretta in esclusiva sui canali Youtube e Twitch di Passione Fiorentina, queste le sue parole:"Partiamo da Comuzzo. Ven...

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto in diretta in esclusiva sui canali Youtube e Twitch di Passione Fiorentina, queste le sue parole:

"Partiamo da Comuzzo. Venerdì abbiamo detto che i centrali resteranno questi almeno di scandalose offerte di mercato, Non c'è mai stato un contatto diretto tra Fiorentina e Milan. Il Milan lo aveva individuato come sostituto numero 1 di Thiaw, la Fiorentina a Gennaio aveva chiesto 30 milioni al Napoli. Poi c'è stato il rinnovo con la promesse che se fosse arrivata un offerta tra Giugno e Luglio sarebbe stata presa in considerazione. Non c'è stata la chiamata del Milan, il Milan sapeva che servivano 30 milioni per aprire le porte, non 40 ma nemmeno 25+5. Il Milan ha fatto fatto valutazione anche economiche e non ha chiamato. La Fiorentina è lieta di non dover aprire le porte, vedremo se arriveranno offerte magari anche dall'Inghilterra. Non c'è il cartello incedibile ma nessun club al mondo oggi ha il cartello incedibile, vale per tutti. La Fiorentina ha mantenuto questa linea. Se arriva un offerta indecente chiunque può partire, ma per adesso calma piatta. Può essere incedibile Kean o De Gea."

I rinnovi

"Per Kean serve tempo, stanno lavorando con calma per arrivare alla quadra giusta. Per Mandragora ci saranno molti dialoghi questa settimana, lui non è convinto di andare da altre parti, la Fiorentina magari alzerà l'offerta senza arrivare a quanto richiesta. Lui può essere cercato dal Bologna che però adesso è anche su Miller, Italiano lo apprezza. Mi aspetto che da oggi a Venerdì si entra in un bivio, da una parte la Fiorentina alza l'offerta e rinnova e dall'altra verrà ceduto. Se resta Mandragora escluso una cessione di Richardson hai completato il cerchio a centrocampo."

Attaccante

"Mi sono informato in queste ore e la Fiorentina è ferma sull'attaccante. La Fiorentina vuole fare qualche altra cessione, Sottil è andato al Lecce, dopo aver sbagliato la scelta di andare al Milan adesso deve ripartire da queste piazze. Questo è un prestito secco, può essere rivalutato e poi ritrovarsi un calciatore comunque giovane. Su Ikonè e Brekalo mi aspetto movimenti da poco. Per Shpendi servono 12 milioni, un ragazzo che la Fiorentina ha attenzionato ma 12 milioni sono tanti. Su Ioannidis c'è un gradimento e non una trattativa, servono 20 milioni."

Ultimi movimenti in entrata

"Se vanno via tutti gli esuberi come Barak e Infantino può fare più di un movimento in entrata. La mano sul fuoco la metto solo su un attaccante centrale, per il resto dipende dalle occasioni. Con Pioli hanno parlato da Maggio. Sulle fasce la Fiorentina sta bene, in difesa ha mandato a giocare Valentini e Moreno, con Mandragora hai chiuso il centrocampo. Magari se parte Richardson puoi cercare un centrocampista giovane un 2003-2004. Sohm è il centrocampista che cercava la Fiorentina. Per Sohm sono cambiate le valutazioni nell'ultimo mese, il Parma chiedeva 20 più bonus. Ho colto un po' di malcontento per il suo arrivo, ma è una scelta di Pioli ed è uno che ti può portare diversi goal."

Beltran

"La Fiorentina non lo ha spinto alla cessione. Non gli ha detto che non entri nei piani e non sei un titolare. Gli hanno detto che lo apprezzano per il grande comportamento. L'avventura alla Fiorentina non è andata bene. Non avendogli dato questo out out siamo in una fase stagnante. La Fiorentina non lo vuole cedere in prestito. Si possono aprire altri scenari in Europa o in Italia, lui non vorrebbe tornare nemmeno in Argentina, ma lo preferisce al Brasile. Alla Fiorentina è un alternativa vedremo se più avanti cambier idea e sceglierà di partire. Tutte le partite sono aperte fino all'ultimo minuto di mercato. La Fiorentina lo avrebbe ceduto subito ma non lo ha voluto forzare, fermo restando che non è ai primi posti della lista di Pioli. Lui non è non vuole andare via dalla Firenze ma non vuole tornare in Sudamerica. Ora deve meditare sulle sue prospettive di gioco."

Ikonè

"Ha qualcosa da Sudamerica e Brasile. Lui è considerato uno che può portare dei soldi. 5/6 milioni comunque li può portare a differenza dei vari Infantino o Brekalo."