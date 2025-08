Pedullà: “Sohm alla Fiorentina per 15 milioni+1 di bonus e 5% sulla futura rivendita”

Simon Sohm sarà un nuovo centrocampista dalla Fiorentina, il classe 2001 del Parma era stato proposto ai viola ma che non esisteva in quei giorni la necessità di affondare il colpo. Strada facendo la Fiorentina è entrata nell’ordine di idee di fare l’operazione anche perché la valutazione è scesa rispetto alla richiesta iniziale. Siamo allo scambio dei documenti: al Parma 15 milioni più 1 di bonus più il 5 per cento da eventuale plusvalenza. Sohm firmerà con i viola un contratto pluriennale da 1,2 a stagione più bonus. Probabili visite nel giro di 48 ore. Lo scrive Alfredo Pedullà.