Pedullà riporta: "Bianco può andare al Las Palmas, deve decidere il suo futuro tra varie offerte"

Il centrocampista sta per ripartire verso una nuova destinazione

Dopo un'esperienza da 19 presenze e due reti, il PAOK ha scelto di non confermare Alessandro Bianco. Il centrocampista classe 2002 ha fatto così ritorno alla Fiorentina, ma il suo restare in viola sembra essere solo di passaggio, in attesa che si delinei la sua prossima destinazione.

A fare il punto sul futuro del mediano è l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, che ha delineato così la situazione: “Anche se non è stata presa una decisione definitiva, il futuro del centrocampista potrebbe essere lontano dall’Italia, anche se ci sono state richieste da parte dei club più ambiziosi di Serie B”.

Al momento, infatti, le piste più concrete portano all'estero. “Bianco sta valutando le proposte da Spagna (Las Palmas), Grecia (Atromitos) e da un paio di club turchi — ha concluso Pedullà —, poi prenderà con calma una decisione”.