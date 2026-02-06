Pedullà: "All'Inter per il petardo la stessa multa data alla Fiorentina per la scritta Juve Merda. Vergogna"

Alfredo Pedullà ha commentato la multa data all'Inter per il petardo contro Audero, la stessa multa data alla Fiorentina per una scritta

Alfredo Pedullà ha parlato della sanzione che ha avuto la tifoseria dell'Inter pari alla stessa sanzione data alla Fiorentina per la scritta Juve Merda. Queste le parole del giornalista

La Fiorentina è stata multata di 50 mila euro per uno striscione esposto dai propri tifosi, ritenuto offensivo nei confronti della Juventus. L’Inter, invece, ha ricevuto la stessa identica sanzione per il lancio di petardi da parte di un ultras. È una situazione talmente assurda che persino un bambino delle elementari riuscirebbe a capirlo. Si tollerano episodi del genere senza grandi conseguenze, ma poi si dimostrano inflessibili nel vietare le trasferte ai tifosi, facendo ricadere le colpe di pochi su tutti. È scandaloso che il lancio di un petardo, che avrebbe potuto provocare gravi danni ad Audero, venga punito allo stesso modo di uno striscione. Una vergogna senza fine, che dimostra come ormai non esistano più limiti.