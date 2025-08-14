Pedullà: “Fiorentina ferma sul centravanti, ora si punta a vendere. Mandragora può restare, Pioli ci punta”

Alfredo Pedullà ha parlato in diretta sul canale Twitch e YouTube di Passione Fiorentina con le ultime sul mercato viola, queste le sue parole:

“La Fiorentina non ha fretta sull’attaccante, per adesso è ferma, sta valutando le cose da fare in attesa che si concretizzi qualcosa in uscita su Beltran, con lo Zenit non c’è stato nulla ad oggi, nessuna offerta ma dalla Russia potrebbe esserci qualcosa. Su di lui si può muovere qualcosa di concreto, quando anche lui inizierà a capire che non c’è molto spazio. Il Flamengo per lui si sarebbe spinto sui 18 milioni, bonus concreti

Nicolussi Caviglia non interessa alla Fiorentina, dobbiamo toglierlo dalla lista. La valutazione è di 10 milioni più bonus, se eventualmente la Fiorentina dovesse cercare un centrocampista non sarebbe lui ma in questo momento non si cerca un centrocampista e non c’è nessuna trattativa. Su Mandragora non è cambiato nulla, la Fiorentina non vuole cederlo e Pioli ci punta, probabilmente aumenteranno l’offerta, gli è stato proposto altri 3 anni più opzione per un altro anno. C’è anche una possibilità che se ne parli dopo la fine del mercato e che si vada avanti cosi. Ad oggi la Fiorentina non cerca un altro centrocampista.

In difesa le cose restano cosi, almeno che non arrivino offerte per esempio di 12/13 milioni per Pablo Mari, e dunque per ora si resta cosi. A centrocampo mi aspetto grandi cose da Fagioli quest’anno. Un attaccante arriverà anche se dovesse restare Beltran, puoi andare a fare un investimento su un attaccante in prospettiva. Se dovesse andare via Beltran ne puoi prendere due di spessore diverso”