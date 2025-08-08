8 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:23

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pedullà: “Distanza di 200 mila euro con Mandragora, se va via arriva un altro. Costo 6/7 milioni”

Video

Pedullà: “Distanza di 200 mila euro con Mandragora, se va via arriva un altro. Costo 6/7 milioni”

Redazione

8 Agosto · 16:17

Aggiornamento: 8 Agosto 2025 · 16:17

TAG:

Fiorentinapedullà

Condividi:

di

Dal rinnovo di Mandragora a possibili nuovi colpi a centrocampo e in attacco. Le ultime sul mercato della Fiorentina con Pedullà

Come ogni martedi e venerdi, Alfredo Pedullà, giornalista esperto di mercato, in diretta sul canale You Tube e Twitch di Passione Fiorentina ha parlato delle ultime sul mercato viola, queste le sue parole:

“Qualcosa per Ikonè e Infantino è arrivato e si sta muovendo, l’obiettivo della Fiorentina è smaltire gli esuberi in questo momento. La vicenda Mandragora avrò sviluppi in un senso o nell’altro nel giro di una settimana, a prescindere dalla volontà perchè poi serve anche l’accordo sui numeri. Mandragora chiede una 2 milioni, bonus compresi, la Fiorentina offre 2/300 mila euro in meno. In questo momento è anche una questione di principio, non è solo una questione di cifre. La durata del contratto offerta è 2028 con opzione 2029, questa è un’offerta ritenuta congrua. La situazione Mandragora ti farà fare delle scelte, se rimane sei a posto cosi a centrocampo, se va via allora ci saranno altre situazione. Va anche capito se arriveranno offerte per Richardson.

In questo momento non ci sono nomi calci o nomi che sono in vantaggio rispetto ad altri. In caso di cessione di Mandragora possono arrivare 6/7 milioni. Nicolussi Caviglia costa 8/9 milioni ed è in uscita dal Venezia, può andare via se qualcuno gli porta questa cifra. Miller, classe 2006 è stato proposto, è un talento vero, il Bologna è in vantaggio in questo momento. Ma ci sono diversi nomi in ballo se non dovesse andare in porto il rinnovo di Mandragora.

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio