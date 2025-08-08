Pedullà: “Distanza di 200 mila euro con Mandragora, se va via arriva un altro. Costo 6/7 milioni”

Come ogni martedi e venerdi, Alfredo Pedullà, giornalista esperto di mercato, in diretta sul canale You Tube e Twitch di Passione Fiorentina ha parlato delle ultime sul mercato viola, queste le sue parole:

“Qualcosa per Ikonè e Infantino è arrivato e si sta muovendo, l’obiettivo della Fiorentina è smaltire gli esuberi in questo momento. La vicenda Mandragora avrò sviluppi in un senso o nell’altro nel giro di una settimana, a prescindere dalla volontà perchè poi serve anche l’accordo sui numeri. Mandragora chiede una 2 milioni, bonus compresi, la Fiorentina offre 2/300 mila euro in meno. In questo momento è anche una questione di principio, non è solo una questione di cifre. La durata del contratto offerta è 2028 con opzione 2029, questa è un’offerta ritenuta congrua. La situazione Mandragora ti farà fare delle scelte, se rimane sei a posto cosi a centrocampo, se va via allora ci saranno altre situazione. Va anche capito se arriveranno offerte per Richardson.

In questo momento non ci sono nomi calci o nomi che sono in vantaggio rispetto ad altri. In caso di cessione di Mandragora possono arrivare 6/7 milioni. Nicolussi Caviglia costa 8/9 milioni ed è in uscita dal Venezia, può andare via se qualcuno gli porta questa cifra. Miller, classe 2006 è stato proposto, è un talento vero, il Bologna è in vantaggio in questo momento. Ma ci sono diversi nomi in ballo se non dovesse andare in porto il rinnovo di Mandragora.