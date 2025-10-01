Pedullà sicuro: “La Fiorentina non valuta l’esonero di Pioli. Non pensa ad altre alternative”

Pedullà ha parlato sul suo canale youtube di Pioli, affermando che la società Fiorentina non ha pensato all'esonero

Il giornalista Alfredo Pedullà, sul suo canale youtube, ha parlato della situazione di Mister Pioli. Ha smentito un possibile esonero, dichiarando: "Non ho notizie su un possibile esonero. Non si può mettere in discussione un allenatore dopo cinque partite. La fiorentina non intende mettere oggi in discussione Pioli. La società non ha questa volontà e non si è preparata alcuna alternativa a Pioli. A meno di situazioni clamorose che non posso prevedere, non rischia il posto".