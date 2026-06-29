Pedullà: "Zhegrova non vuole lasciare la Juventus, ma è stato sondato da vari club tra Italia e Francia"

L'esterno kosovaro è stato avvicinato anche ai viola per la fascia

Alfredo Pedullà ha parlato oggi su Youtube del futuro di Edon Zhegrova, esterno kosovaro avvicinato alla Fiorentina nei giorni scorsi: "Ci sono stati dei sondaggi in Francia e in Italia, ma lui non vorrebbe lasciare la Juventus. Bisogna capire se il club la pensa uguale o meno perché non ha inciso quanto ci si aspettava ed è stato pagato tanto."