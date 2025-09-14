Pedullà fiducioso: “La Fiorentina ha un organico forte, non mi lascio condizionare da tre partite”
L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha commentato la prestazione viola nella gara di ieri sera contro il Napoli
A cura di Redazione Labaroviola
14 settembre 2025 16:58
Il noto esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha parlato sul proprio canale YouTube della gara tra Fiorentina e Napoli, esprimendo un suo pensiero anche sulla Viola: “Dalla Fiorentina mi aspetto di più perché ha un ottimo organico. Non mi lascio condizionare da tre partite, anche se l’approccio non è stato giusto. Non ha senso enfatizzare la reazione negli ultimi venti minuti perché conta zero, dal momento che la Fiorentina è una squadra forte in tutti i reparti, completa, e che ogni allenatore vorrebbe allenare”.