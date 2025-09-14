Pedullà fiducioso: “La Fiorentina ha un organico forte, non mi lascio condizionare da tre partite”

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha commentato la prestazione viola nella gara di ieri sera contro il Napoli

Il noto esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha parlato sul proprio canale YouTube della gara tra Fiorentina e Napoli, esprimendo un suo pensiero anche sulla Viola: “Dalla Fiorentina mi aspetto di più perché ha un ottimo organico. Non mi lascio condizionare da tre partite, anche se l’approccio non è stato giusto. Non ha senso enfatizzare la reazione negli ultimi venti minuti perché conta zero, dal momento che la Fiorentina è una squadra forte in tutti i reparti, completa, e che ogni allenatore vorrebbe allenare”.