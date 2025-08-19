Pedullà: “Dalla Russia 15 milioni per Beltran. Ilenikhena piace alla Fiorentina, Piccoli costa 30 milioni”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedulla è intervenuto in diretta in esclusiva come sui canali Youtube e Twich di Passione Fiorentina come ogni Martedì e Venerdì per parlare di calciomercato e di Fiorentina. Queste le sue parole:

“Partiamo da Beltran, secondo me è una situazione che ci trascineremo fino al 28 o il 29 Agosto. Il Flamengo si è rassegnato, il CSKA si è materializzato ma lui non ha ancora sciolto le riserve. Non sono nella testa di Beltran quindi dobbiamo aspettare una sua decisione. La Fiorentina prenderebbe sui 15 milioni con i bonus ma non ha forzato una sua uscita.”

Ikonè e Fortini

“Ikonè ha delle proposte timide dall’Europa e offerte più serie da Messico, Arabia e MLS. Lui è ancora indeciso ma la Fiorentina può guadagnare qualcosa dal suo cartellino. Ha preso male la sua esperienza al Como. Ci è rimasto male e non vuole più andare in Italia. Fortini ha tante offerte in Serie A e Serie B, lo vuole tantissimo Pagliuca (Empoli) che lo ha lanciato in Serie B alla Juve Stabia. La Fiorentina per adesso non ha ancora preso una decisione ma è il giocatore della Fiorentina che ha più mercato. Su di lui ci punta e in caso di uscita sarebbe in prestito secco. Ci sono 2 offerte dalla Serie A e 3/4 dalla Serie B. In questo momento è il vice Dodò.”

Gosens

“Le voci su Gosens si sono spente nel giro di 48-72 ore. Lui ha parlato e ha detto belle parole su Firenze o la Fiorentina. L’Atalanta ha preso Zalewski a 16/17 milioni e fine delle trasmissioni. La Roma non ha la necessità di cercare un esterno. La Fiorentina non cerca un esterno, Zortea è ad un passo dal Bologna e la Fiorentina non lo ha cercato perché a sinistra c’è Gosens e Parisi e a destra Dodò e Fortini.”

Situazione a centrocampo

“Nicolussi Caviglia costa tanto, ci vogliono 12 milioni. Asslani lo abbiamo smontato perché alla Fiorentina non interessa perché coperta nel ruolo. Asslani voleva la Fiorentina ma non potendo andare è andato al Bologna. Richardson può uscire se arriva un offerta. Pellegrini guadagna 6 milioni più bonus, per prenderlo serve dare 15 milioni alla Roma. Magari l’ultimo giorno di mercato cambia qualcosa, ma adesso servono 12 milioni in 3 anni più bonus e 15 milioni per il cartellino. Faccio fatica a pensare che ci sia la Fiorentina anche a fine mercato. Il centrocampo è al completo almeno che non ci siano uscite”

Rinnovi di Mandragora e Kean

“Il Bologna è su Asslani, non credo arrivino altre squadre per Mandragora. La Fiorentina o Mandragora magari si possono stancare, magari accetta il Betis ma ad oggi è dentro la Fiorentina. A costo di andare in scadenza l’ultima stagione, magari rinnova dopo a fine mercato. Anche perchè la distanza è minima e poi si può giocare anche in scadenza di contratto. Non ci facciamo prendere dalla smania dei rinnovi, come per Kean, serve pazienza perché più ne parliamo peggio è. Ci sarà un ritocco sostanziale dell’ingaggio a 4-4.2 milioni l’anno. Serve trovare la quadra sulla clausola rescissoria”

Centravanti

“Ilenikhena piace. Piace a diverse squadre in Italia tra cui la Fiorentina. Mi fermo al piace. Il Monaco lo ha pagato a 18+2 milioni. Piccoli costa 30 milioni perché il Cagliari lo ha riscattato a 14 milioni. L’identikit è quello di un attaccante giovane che possa crescere accanto a Dzeko e Kean. Può anche prendere un attaccante da 18 milioni, ma un giovane che deve crescere accanto a Dzeko e Kean, Un attaccante da 30 milioni viene a fare il titolare”

Difesa

“Se qualcuno arriva con 10 milioni per Pablo Marì gli aprono la porta. Può arrivare un giovanissimo al massimo ma senza uscite non arriva nessuno.”