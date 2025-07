Pedullà: “Kean sta mostrando interesse verso la Fiorentina. I viola faranno 2-3 operazioni di mercato”

Alfredo Pedullà ha parlato di Kean e Fiorentina nel suo ultimo video caricato su Youtube. Il giornalista ha analizzato la situazione legata alla clausola dell’attaccante italiano e l’ufficialità di Stefano Pioli. Queste le sue parole:

“Mancano 2 giorni alla chiusura della questione clausola per Moise Kean e come in una clessidra il tempo a disposizione per acquistarlo a 52 milioni si sta esaurendo. Ci vuole prudenza anche per questi ultimi giorni di clausola ma non c’è cosa più bella poi della libertà di poter fare una cifra. Io non vi ho mai parlato di Al-Qadsiah, non ho avuto riscontri diretti di contatti tra Al Hilal e Fiorentina, vediamo se all’ultimo momento arriveranno delle chiamate perché il club arabo è disperato. Ma a me risulta che la Fiorentina sia pronta per mettere a posto il contratto di Kean e che fin qui il ragazzo ha manifestato un atteggiamento giusto e di grande interesse“.

L’esperto di mercato ha poi proseguito parlando di Pioli e dei possibili colpi della Fiorentina:

“Oggi è stato il giorno dell’annuncio di Pioli come nuovo allenatore della Fiorentina, nei prossimi giorni arriverà al Viola Park, si incontrerà con i tifosi e ci sarà la presentazione. Per me gli stanno consegnando una squadra interessante che se dovessero completare sarà ancor più interessante. La Fiorentina farà due o tre operazioni di mercato. Come centrali difensivi sono messi bene, sulle fasce non ho riscontri di Dodo-Juve. Non ho avuto notizie di nessun contatto diretto tra Fiorentina e Juventus”.