Pedullà: “Sohm, previsto incontro tra Fiorentina e Parma nelle prossime ore. Per Kessie mai chance concrete”

La Fiorentina resta su Simon Sohm, la valutazione del Parma per il centrocampista classe 2001 è scesa rispetto alla richiesta iniziale di 20 milioni più eventuali bonus. Adesso si può chiudere per 16 milioni più bonus, una strada che la viola può decidere ora di percorrere fino in fondo. Potrebbe esserci un incontro tra le parti nelle prossime ore, per avvicinarsi ad un accordo definitivo, che potrebbe concretizzarsi nel giro di poche ore. Questa notizia è stata riportata da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X.