Pedullà: "La Fiorentina con forza su Nicolussi Caviglia. Non dipende dall'uscita di Mandragora"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà con un post sul suo profilo X ha dato degli aggiornamenti di mercato sulla Fiorentina. La Fiorentina sarebbe infatti interessata a Nicol...

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà con un post sul suo profilo X ha dato degli aggiornamenti di mercato sulla Fiorentina. La Fiorentina sarebbe infatti interessata a Nicolussi Caviglia per rafforzare il centrocampo. Queste le sue parole: "Dopo una prima fase di stand-by la Fiorentina ora valuta con forza Nicolussi Caviglia, non dipende da Mandragora. Sarebbe un aggiunta in più per il centrocampo."