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Pedullà: "La Fiorentina con forza su Nicolussi Caviglia. Non dipende dall'uscita di Mandragora"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà con un post sul suo profilo X ha dato degli aggiornamenti di mercato sulla Fiorentina. La Fiorentina sarebbe infatti interessata a Nicol...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2025 11:49
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Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà con un post sul suo profilo X ha dato degli aggiornamenti di mercato sulla Fiorentina. La Fiorentina sarebbe infatti interessata a Nicolussi Caviglia per rafforzare il centrocampo. Queste le sue parole: "Dopo una prima fase di stand-by la Fiorentina ora valuta con forza Nicolussi Caviglia, non dipende da Mandragora. Sarebbe un aggiunta in più per il centrocampo."

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