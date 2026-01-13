Pedullà: “In definizione Harrison, Cagliari su Nicolussi, la Fiorentina chiede soldi. Il Bologna vuole Fazzini”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato in esclusiva a Passione Fiorentina. L’appuntamento è ogni Martedì e Venerdì dalle 14:00 alle 15:30, queste le sue parole:

“Harrison è un rimpianto di Bielsa. Non sono programmate visite ma si andrà fino in fondo, tenimo un minimo di prudenza perché nel mercato è così. Aggiungi un altro esterno, non ne avevi e adesso li stai raccogliendo. Ha avuto una carriera importante, può dare un mano perchè lavora molto per la squadra. Bielsa lo aveva voluto a tutti i costi.”

“Baldanzi non è legato ad Harrison. La Fiorentina vuole fare un altro paio di operazioni. Se la Roma chiude Malen dopo Vaz a quel punto il destino di Baldanzi sarà più chiaro. Il Verona lo vuole in cambio di Giovane, ma alla Roma non interessa per il momento. La Fiorentina è in pressing. sullo sfondo c’è De Rossi che ha fatto una telefonata. Credo che Baldanzi preferirebbe la Fiorentina, aspettiamo le entrate sulla Roma. Faccio un po’ di fatica a comprendere questo colpo a livello tattico. Lui ha sempre sperato nella Fiorentina, ma deve essere scelto dalla Fiorentina e liberato dalla Roma.”

“Ci sono stati tentativi dell’Atalanta per Gosens. Molto timidi, ma l’ultima parole è della Fiorentina li segnalo a titolo di cronaca. Così come i sondaggi della Roma e della Juventus per Gudmundsson. La Fiorentina non li vuole cedere. Comuzzo domenica ha dato una bella risposta. Nella Fiorentina contro il Milan, per la testa quel punto vale per 3. La Roma ha fatto un tentativo di Fortini, così come in estate ci aveva provato il Torino per Fortini. Sul rinnovo si sono ingarbugliati e l’interesse per Fortini è enorme, anche all’estero. Non ho notizie ulteriori nonostante ci sia il problema del contratto. Scade tra un anno. Adesso sei del gatto, o aumenti l’offerta o sei costretto a cederlo a Giugno”

“Un profilo straseguito da tanti top club è quello di Kauode, può diventare un crack di mercato. Anche su cifre importanti. Lo segueno City, Bayern Monaco, Juventus e Inter. La Fiorentina ha il 10/15% sulla rivendita. Su Pongracic ci sono manifestazioni d’interesse ma non c’è profondità.

“La Fiorentina vuole Fabbian. Il Bologna proverà a mettere Fazzini nell’operazione Fabbian. Fazzini vorrebbe restare ma dipende dal suo utilizzo. Italiano ha chiesto Fazzini al Bologna, Fabbian viene valutato 15/16 milioni più bonus. Su Fabbian c’è la Lazio e il Bournemouth. Non ti escludo che vengano fuori altri nomi. Spero no stranieri, serve gente che conosce il campionato italiano. Il Bologna non vorrebbe cedere Fabbian e lui non ha spinto per andare. La Fiorentina lo vuole e il Bologna ha fatto una provocazione, dammi Fazzini. ”

“Richardson quando ha parlato del Nizza si è incasinato da solo. Non è ancora tramontata ma si è incasinato da solo. Quando c’è silenzio stampa prendi una multa solo se ne vale la pena. Ma se lo devi fare per il mercato mettendo in piazza una trattativ sbagli. Kouame è un separato in casa da sempre, ha 2/3 proposte. C’è la Serie B ma non ci vuole andare. La Fiorentina se lo cede deve partecipare al 60/65% dell’ingaggio.

Per Dzeko timidi sondaggi dall’estero. Anche qui chi lo prende si prende 1 milione netto d’ingaggio per 6 mesi. Da oggi alla scadenza la Fiorentina per Dzeko spenderà 6 milioni lordi. Però è da seguire, lui a Firenze ha chiuso da settimane. Dopo quei comizi. I tifosi ti stanno aiutando frequentando uno stadio non frequentabile. Io lo rispetto per una carriera esemplare ma qui è tramontata.”

“Per il difensore ci sono delle piste estere. Comprato Harrison dovrai uscire dalla vicenda Baldanzi. Sohm è da capire come cederlo in prestito, non si parla più di Mandragora. Ma il mercato può cambiare a Roma è successo di tutto. Su Nicolussi piace al Cagliari, ma lui guadagna 1 milione lordo e la Fiorentina ha chiesto 500 mila euro per lasciare andare il prestito. Piace anche al Cagliari. Se prendi un altro centrocampista può andare”