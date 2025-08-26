Pedullà: “Fiorentina sempre più convinta di Nicolussi Caviglia. Può essere l’alternativa a Fagioli”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà tramite il proprio profilo X ha dato aggiornamenti sul mercato della Fiorentina. Il giornalista ha dato aggiornamenti sulla sue esclusiv...

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà tramite il proprio profilo X ha dato aggiornamenti sul mercato della Fiorentina. Il giornalista ha dato aggiornamenti sulla sue esclusiva riguardo l'interesse della Fiorentina per Nicolussi Caviglia, queste le sue parole: "La Fiorentina sempre più convinta di avanzare per Nicolussi Caviglia del Venezia. Sarebbe l'alternativa a Fagioli a centrocampo, senza escludere che possano giocare in coppia."