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Pedullà: “Fiorentina sempre più convinta di Nicolussi Caviglia. Può essere l’alternativa a Fagioli”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà tramite il proprio profilo X ha dato aggiornamenti sul mercato della Fiorentina. Il giornalista ha dato aggiornamenti sulla sue esclusiv...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2025 14:09
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Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà tramite il proprio profilo X ha dato aggiornamenti sul mercato della Fiorentina. Il giornalista ha dato aggiornamenti sulla sue esclusiva riguardo l'interesse della Fiorentina per Nicolussi Caviglia, queste le sue parole: "La Fiorentina sempre più convinta di avanzare per Nicolussi Caviglia del Venezia. Sarebbe l'alternativa a Fagioli a centrocampo, senza escludere che possano giocare in coppia."

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