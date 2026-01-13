13 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:30

Pedullà: “Enorme interesse della Roma per Fortini, la Fiorentina non apre ma c’è il problema rinnovo”

Calciomercato

13 Gennaio · 16:17

Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato in esclusiva a Passione Fiorentina della situazione legata a Fortini

L’esperto di calciomercato e noto giornalista Alfredo Pedullà ha parlato in esclusiva a Passione Fiorentina, come ogni Martedì Venerdì dalle 14 alle 15:30. Durante il suo intervento si è soffermato sulla situazione legata al rinnovo di Niccolò Fortini e all’interesse della Roma:

“La Roma ha fatto un tentativo di Fortini, così come in estate ci aveva provato il Torino per Fortini. Sul rinnovo si sono ingarbugliati e l’interesse per Fortini è enorme, anche all’estero. Non ho notizie ulteriori nonostante ci sia il problema del contratto. Scade tra un anno. Adesso sei del gatto, o aumenti l’offerta o sei costretto a cederlo a Giugno”

