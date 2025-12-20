Pedullà: “Paratici è l’unico dirigente davvero sondato dalla viola. Entro 48 ore la risposta”

Alfredo Pedullà, conferma le voci per le quali Paratici è l’unico dirigente davvero sondato dalla Fiorentina dopo il via libera di Commisso, è stato chiamato due volte da ieri a oggi. Il dirigente si confronterà con il Tottenham entro 48 ore per dare una risposta alla Fiorentina.

Conferme: Fabio #Paratici è l’unico dirigente davvero sondato dalla #Fiorentina con il via libera di #Commisso. Una call ieri e un’altra stamattina. Entro 48 ore il dirigente, tentato del ritorno in Serie A, si confronterà con il #Tottenham. Lui sarebbe rientrato in Italia la… https://t.co/GsxJo6ziDD

— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) December 20, 2025