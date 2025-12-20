20 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:05

Pedullà: "Paratici è l'unico dirigente davvero sondato dalla viola. Entro 48 ore la risposta"

Pedullà: "Paratici è l'unico dirigente davvero sondato dalla viola. Entro 48 ore la risposta"

20 Dicembre · 17:18

Aggiornamento: 20 Dicembre 2025 · 17:18

Alfredo Pedullà, conferma le voci per le quali Paratici è l’unico dirigente davvero sondato dalla Fiorentina dopo il via libera di Commisso, è stato chiamato due volte da ieri a oggi. Il dirigente si confronterà con il Tottenham entro 48 ore per dare una risposta alla Fiorentina.

