Franck frena la Fiorentina: “Paratici è il nostro DS, sta lavorando duramente per il Tottenham”

Alla vigilia del match di domenica contro il Sunderland, il tecnico del Tottenham Thomas Franck è intervenuto davanti ai media inglesi, tra cui il Daily Mail, affrontando anche il tema legato al futuro di Fabio Paratici, dato da molti come prossimo responsabile dell’area tecnica della Fiorentina.

Le parole dell’allenatore danese sembrano però raffreddare, almeno in parte, le indiscrezioni che arrivano dall’Italia. Franck ha infatti sottolineato il coinvolgimento totale di Paratici nel progetto Spurs, ribadendo come il dirigente sia pienamente operativo all’interno del club londinese:

“Fabio è il direttore sportivo del Tottenham. Ho parlato con lui due volte ieri. Sta lavorando duramente per il Tottenham. So solo io quanto parlo con Fabio, con cui ho parlato due volte ieri, e con Johan Lange (il direttore tecnico del Tottenham), con cui ho parlato stamattina, entrambi stanno lavorando davvero molto, molto duramente“.

Dichiarazioni che, di fatto, gettano qualche ombra sulle tempistiche e sulla concretezza di un suo imminente approdo alla Fiorentina, lasciando intendere come Paratici sia ancora profondamente coinvolto nelle dinamiche del club inglese.