Romano rivela: "Solomon non rientra nei piani del Tottenham, è di nuovo in vendita per gli Spurs"

Il giocatore israeliano è tornato in Inghilterra ma non per restarci a lungo

Se per le corsie offensive si cercano volti nuovi, è certo invece l'addio di Manor Solomon. Nonostante una buona parentesi a Firenze, l'esterno israeliano non farà parte del progetto tecnico guidato da Paratici e Grosso. La Fiorentina ha deciso di non esercitare il riscatto da 10 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta a causa dei continui infortuni che ne condizionano l'affidabilità fisica.

Il giocatore farà dunque ritorno al Tottenham, ma la sua permanenza a Londra sarà brevissima. Come rivelato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'allenatore degli Spurs Roberto De Zerbi ha già comunicato a Solomon che è fuori dai piani tattici, spingendo la società inglese a rimetterlo immediatamente sul mercato.