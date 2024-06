Dall’Inghilterra: “Forte interesse del Tottenham per Kayode. La Fiorentina chiede 40 milioni”

Il futuro di Michael Kayode è tutt’altro che chiaro. Il terzino classe 2004 potrebbe lasciare la Fiorentina, nonostante una stagione brillante in maglia viola. Come riportato da Calciomercato.com, il club di Commisso partirebbe da una richiesta iniziale di circa 40 milioni. Ora, secondo quanto si vocifera in Inghilterra, per lui non manca il forte interesse di alcuni club di Premier League e, in particolare, del Tottenham. La Fiorentina potrebbe finanziare il mercato in entrata dalla cessione del terzino italiano, continuando a puntare su Dodò. Si tratterebbe di una plusvalenza importante, considerando che Kayode è frutto del settore giovanile viola.

