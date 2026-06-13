La Gazzetta dello Sport riporta: "Solomon rimane alla Fiorentina solo con un grande sconto del Tottenham"

L'esterno israeliano potrebbe tornare in viola solo con uno sconto degli Spurs

Il futuro di Manor Solomon con la maglia della Fiorentina è diventato uno dei nodi più intricati del calciomercato viola, oscillando pericolosamente tra l'ottimismo dei primi mesi e i forti dubbi emersi nell'ultimo periodo. Come analizzato dettagliatamente da La Gazzetta dello Sport, l'impatto dell'esterno offensivo israeliano con la realtà della Serie A era stato inizialmente di altissimo livello. Arrivato a Firenze durante la sessione di mercato di gennaio in prestito dal Tottenham, il calciatore ci aveva messo pochissimo a integrarsi negli schemi tattici della squadra, sfoderando prestazioni di spessore che avevano immediatamente convinto i dirigenti e l'allenatore. In quel momento, la strada verso il riscatto definitivo sembrava ormai tracciata, con la società viola fermamente intenzionata a esercitare il diritto di acquisto.

Tuttavia, lo scenario è mutato radicalmente con il passare delle settimane a causa del riaffiorare di una serie di problemi fisici, che hanno bruscamente frenato l'entusiasmo dell'ambiente e limitato la continuità sul terreno di gioco del calciatore. Questi stop medici hanno inevitabilmente alimentato le perplessità della dirigenza in merito alla sua affidabilità atletica sul lungo periodo, trasformando quella che sembrava una certezza in un profondo dilemma strategico.

Al centro della questione c'è soprattutto l'aspetto economico: gli accordi presi in inverno con il Tottenham prevedevano una cifra di riscatto fissata intorno ai 10 milioni di euro, una somma che oggi la Fiorentina non ritiene più congrua alla luce delle attuali condizioni fisiche del giocatore. La strategia del club toscano è quindi cambiata. La conferma di Solomon non è stata accantonata del tutto, ma per far sì che l'affare vada in porto alle casse viola servirà una decisa virata diplomatica: la dirigenza chiederà infatti un consistente sconto al club londinese rispetto ai patti stabiliti a gennaio. Solo di fronte a una netta apertura degli Spurs a una rinegoziazione al ribasso Solomon potrà continuare la sua avventura a Firenze; in caso contrario, il suo ritorno a Londra diventerà inevitabile.