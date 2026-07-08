Ora è ufficiale: Dragusin è un nuovo giocatore della Fiorentina. Arriva in prestito con diritto di riscatto
La Fiorentina ufficializza Radu Dragusin. Il giocatore torna in Serie A, dopo aver vestito le maglie di Juventus, Sampdoria, Genoa e Tottenham
Radu Dragusin è un nuovo giocatore della Fiorentina, il centrale classe 2002 e capitano della nazionale rumena, arriva dal Tottenham, un'operazione in prestito oneroso di 1.5 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 17.5 milioni, che diventerà obbligo in caso di raggiungimento di determinate condizioni, legate al numero di presenze.
Il comunicato della Fiorentina: "Acf Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Radu Matei Dragusin dal Tottenham Hotspur".
Il nuovo difensore viola ha collezionato quasi 100 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Premier League, Champions League ed Europa League, vincendo una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana con la maglia della Juventus ed un'Europa League con il Tottenham.