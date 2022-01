CorSport, Amrabat-Tottenham intesa vicina: prestito oneroso con diritto di riscatto a 15 milioni

La trattativa prosegue e le parti sono sempre più vicine. Amrabat al Tottenham è una possibilità concreta e le due società si starebbero accordando per un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni alla fine della stagione. Il centrocampista ora è in Copa d’Africa. Sarà già il 30 gennaio e in caso di accordo definitivo sull’asse Firenze-Londra, le visite mediche sarebbero svolte nei pressi del ritiro della Nazionale. Lo scrive il Corriere dello Sport.

