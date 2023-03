I brogli di Paratici con la Juventus sono una batosta in Inghilterra, è sospeso dal Tottenham

Ufficiale, fino alla data del pronunciamento FIGC sui dirigenti della Juventus indagati all’interno dell’inchiesta sulle plusvalenze il ruolo di Fabio Paratici come uomo-mercato del Tottenham è sospeso, su decisione comune.

Il dirigente italiano è al Tottenham da ormai quasi due anni e ha diretto quattro sessioni di mercato fino a qui, tutte con il connazionale Antonio Conte in panchina (tra l’altro si dice che fosse proprio il rapporto tra acquisti e cessioni uno dei principali motivi di frizione del tecnico verso la società).

Ha operato per i londinesi acquisti record: tra un Richarlison a quasi 60 milioni di euro e altrettanti all’Atalanta per prestito e riscatto di Romero, si segnalano anche i 30 al Brighton per Bissouma (tutto questo sempre nell’ultima estate) o i 25 pagati a Siviglia prima e Barcellona poi rispettivamente per Gil ed Emerson. In uscita la cessione record è stata invece quella di Bergwijn, volato verso Amsterdam per oltre 30 milioni di euro. Lo riporta TMW

