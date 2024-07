Uno dei nomi più caldi per il centrocampo viola è quello di Thorstvedt. La mezz’ala norvegese del Sassuolo, arrivato lo scorso anno dal Genk, è stato uno di quelli a mettersi in luce nel disastroso campionato dei neroverdi. Oltre a Colpani sarebbe lui il vero obiettivo per rafforzare la squadra. Pradè avrebbe in pugno il ragazzo, per regalare a Palladino un calciatore duttile e utile. Lo scrive La Nazione.