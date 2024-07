Corriere dello Sport: “Thorstvedt-Fiorentina a 9 milioni si può chiudere. Colpani e Almqvist le alternative” 

La Fiorentina segue Kristian Thorstvedt con attenzione: negli ultimi tempi il gradimento del club toscano è salito alle stelle, tanto da metterlo in cima alla lista dei desideri. Il venticinquenne scandinavo pur nascendo come centrocampista fa della duttilità uno dei suoi punti di forza, quindi è stato spesso impiegato sulla trequarti. La sua visione di gioco gli permette di incidere positivamente in fase di costruzione. Il Sassuolo lo valuta circa 10 milioni di euro, ma la sensazione è che alla fine lo possa lasciar andare per 8-9. I buoni rapporti con il Sassuolo possono agevolare la trattativa. Thorstvedt in neroverde è cresciuto: l’anno scorso ha giocato 36 partite segnando 6 gol e servendo un assist.

L’alternativa potrebbe essere Andrea Colpani che piace molto a Palladino. Il tecnico campano, avendolo allenato al Monza, lo accoglierebbe a braccia aperte. In questo caso però il prezzo sale, perché i brianzoli lo valutano circa 20 milioni di euro. Inoltre c’è forte il Marsiglia, a cui interessa pure Valentin Carboni. Altrimenti resta d’attualità il nome dell’ex Lecce Pontus Almqvist, tornato al Rostov, su cui la Fiorentina è in pressing assieme alla Roma. Lo scrive il Corriere dello Sport.

