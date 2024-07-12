Da Sassuolo sicuri: "Thorstvedt prossimo a vestire la maglia della Fiorentina. Ha detto di no al Bologna"

Il giornalista conferma il raggiungimento dell'accordo Fiorentina-Thorstvedt: "Nelle prossime ore si può arrivare alla chiusura

Nicolò Caruso, giornalista molto vicino alle vicende del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, dove ha parlato di Kristian Thorstvedt, centrocampista neroverde accostato alla Fiorentina in questa finestra di mercato. Le sue parole:

"Da quello che ci risulta, Thorstvedt è oramai prossimo a vestire la maglia della Fiorentina. La richiesta di Carnevali è di 9-10 milioni di euro, l'offerta della Fiorentina è di 6-7 milioni di euro, ma si può raggiungere l'accordo nelle prossime ore. Ha già un accordo con la Fiorentina, ma Carnevali cercherà di ottenere il massimo da questa cessione. Nel gioco di Palladino può fare veramente bene. Nel Sassuolo ha giocato sulla linea dei trequartisti, dove è stato prolifico. Su di lui c'era anche il Bologna, ma lui aveva già un accordo con la Fiorentina, che con il Sassuolo sta limando gli ultimi dettagli. Chissà che nelle prossime ore si possa arrivare alla chiusura. Thorstvedt è un "tuttocampista" e può giocare anche sulla mediana, perché è un giocatore di quantità e non solo di qualità".

PEDULLÀ: “NESSUN CONTATTO CON L’AGENTE DI THORSTVEDT. BERARDI DA MONITORARE. VALENTINI HA FATTO IERI LE VISITE”

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