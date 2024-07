Corriere dello Sport: “Per Vranckx ballano 3 milioni. Thorstvedt? Troppi i 9 milioni chiesti dal Sassuolo”

Il centrocampo è il reparto in cui la Fiorentinadovrà intervenire con più forza. I vari addii a parametro zero e non solo hanno lasciato una voragine che il mercato dovrà riempire. Per adesso sono due i nomi più caldi: Vranckx e Thorstvedt. Partendo dal primo, la distanza tra la Fiorentina e il Wolfsburg è pari a 2-3 milioni di euro. Mentre la richiesta del giocatore, anche se alta, non sembra essere un problema. Per quanto riguarda invece il giocatore del Sassuolo, serve che Carnevali abbassi le richieste economiche. 9 milioni vengono ritenuti eccessivi per la Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.