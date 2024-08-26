Nazione: "Idea Thorstvedt per la Fiorentina, i neroverdi chiedono 10 milioni a 7 si può chiudere"

Niente Berardi, torna di moda Thorstvedt per la Fiorentina

Fiorentina e Sassuolo potrebbero tornare a dialogare sul mercato negli ultimi giorni di trattative. I due club si rivedranno per affrontare alcune dinamiche già analizzate in precedenza ma che possono trovare nuovi sviluppi. L'obiettivo del summit non sarà Domenico Berardi, che i viola sembrano aver definitivamente mollato, ma un nuovo approfondimento su Kristian Thorstvedt già trattato in questa sessione. L'idea sarebbe quella di rivalutare il centrocampista: i neroverdi continuano a chiedere 10 milioni ma nel finale di trattative le richieste potrebbero scendere fino ai 7 che la Fiorentina può mettere sul piatto. Lo scrive La Nazione.