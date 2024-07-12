Corriere dello Sport: “Thorstvedt atteso a breve al Viola Park. Ballano 2 milioni ma oggi si può chiudere”
La sua duttilità nel 3-4-2-1 sarà preziosa per Palladino
A cura di Redazione Labaroviola
12 luglio 2024 09:42
Thorstvedt è atteso a breve al Viola Park, il tutto per aggregarsi al gruppo e dare soluzioni ad un centrocampo per adesso scarno di alternative. Fra la Fiorentina e il Sassuolo ballano un paio di milioni, ma l'arrivo sembra non essere a rischio. La sua duttilità serve nel 3-4-2-1 di Palladino e un contatto nella giornata di oggi potrebbe essere risolutivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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