Corriere dello Sport: “Thorstvedt atteso a breve al Viola Park. Ballano 2 milioni ma oggi si può chiudere”

La sua duttilità nel 3-4-2-1 sarà preziosa per Palladino

Thorstvedt è atteso a breve al Viola Park, il tutto per aggregarsi al gruppo e dare soluzioni ad un centrocampo per adesso scarno di alternative. Fra la Fiorentina e il Sassuolo ballano un paio di milioni, ma l'arrivo sembra non essere a rischio. La sua duttilità serve nel 3-4-2-1 di Palladino e un contatto nella giornata di oggi potrebbe essere risolutivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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