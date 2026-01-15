Di Marzio: “La Fiorentina insiste per Thorstvedt, lui è in scadenza e spinge per i viola. Muro Sassuolo”

La Fiorentina non molla Kristian Thorstvedt: come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, il club viola ha provato ad avviare i contatti per il centrocampista neroverde, e vuole insistere. Dopo aver chiuso il terzo colpo di mercato con Harrison, infatti, la Fiorentina ha presentato un’offerta al Sassuolo per il norvegese: si tratta di un prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza per un totale di 12 milioni, un’operazione simile a quella che ha portato Brescianini a Firenze. Il Sassuolo al momento non apre al trasferimento, ma Thorstvedt non vuole rinnovare, dunque i viola insisteranno su questa pista. Il centrocampista ha ancora un anno e mezzo di contratto con il club neroverde, ma come anticipato non sembra intenzionato a prolungarlo. Lo scrive Gianluca Di Marzio