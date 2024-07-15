Corriere dello Sport: “Rinforzi a centrocampo? Palladino ha fretta e Thorstvedt resta nel limbo”

La Fiorentina ad ora ha solo tre centrocampisti

La Fiorentina continua a pensare al centrocampo, il reparto in cui Raffele Palladino è rimasto più scoperto con i soli Bianco, Mandragora e Amatucci. Per questo motivo, lo stesso mister ha messo fretta alla dirigenza viola per cercare di chiudere qualche acquisto in questa settimana di ritiro al Viola Park.

Il nome più caldo rimane quello di Thorstvedt del Sassuolo anche se tutto può cambiare. L'accordo con il club di Carnevali non arriva e il giocatore rimane nel limbo. La Fiorentina però ha bisogno di rinforzi per questo farà di tutto per arrivare a chiudere per lui o per Vranckx, altro obiettivo concreto. Lo scrive il Corriere dello Sport.