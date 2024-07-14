Corriere dello Sport: “Thorstvedt ha scelto la Fiorentina, ballano 2 milioni con il Sassuolo. Trattativa senza sosta”

Thorstvedt vuole la Fiorentina ma c'è una distanza da limare con il Sassuolo

La Fiorentina ha scelto Thorstvedt e Thorstvedt ha scelto la Fiorentina. La trattativa con Carnevali continua senza sosta, con l'obiettivo di limare la distanza che c'è tra i club. La Fiorentina ha offerto 7 milioni più bonus, il Sassuolo ne vuole due in più. Per adesso siamo fermi a queste condizioni ma ogni giorno che passa può diventare decisivo per un possibile arrivo del centrocampista che, da giorni, sta spingendo per arrivare a Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport.