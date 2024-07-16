Gazzetta: “Thorstvedt-Fiorentina? Serve più tempo del previsto per l’accordo. Prosegue la trattativa per Vranckx”
La Fiorentina continua a lavorare per Thorstvedt
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2024 09:08
Il primo nome della lista è quello di Thorstvedt del Sassuolo, ma a quanto pare serve più tempo del previsto per trovare l'accordo con il Sassuolo. Di pari passo va la trattativa con il Wolfsburg per Vranckx. Dall'estero rimane vivo il nome di Blanco dell'Alaves. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.