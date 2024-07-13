Corriere dello Sport: “Thorstvedt-Fiorentina ballano 2 milioni con il Sassuolo. Prossima settimana decisiva”

La prossima settimana può rivelarsi decisiva per la chiusura di Thorstvedt alla Fiorentina

Presi Kean e Valentini, adesso la proprietà per il mercato viola si sposta a centrocampo, dove il preferito continua ad essere Kristian Thorstvedt. L’accordo tra le due parti è prossimo dall’essere trovato, visto che al momento ballano appena 2 milioni. La prossima settimana potrebbe rivelarsi decisiva per la buona riuscita di un’operazione che se ancora non è andata a dama è perché il diktat di casa Sassuolo, nonostante la retrocessione in B, resta quello di non svendere i pezzi più pregiati del repertorio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI BURDISSO

https://www.labaroviola.com/burdisso-non-ho-colpe-sul-mancato-rinnovo-di-valentini-col-boca-mai-fatto-il-suo-nome-a-firenze/260537/