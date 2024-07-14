Nazione: “La Fiorentina entro la fine della prossima settimana vuole piazzare un colpo. Manca l’accordo per Thorstvedt”

L'affare con il Sassuolo si può chiudere intorno ai 7 milioni

Adesso tutto ruota intorno al centrocampo e la Fiorentina si sta muovendo con forza per regalare a Raffale Palladino dei rinforzi all'altezza della situazione. Il nome più vicino di tutti si chiama Thorstvedt, talento del Sassuolo che il club viola sta trattando da tempo.

Ancora manca l'accordo tra i club, con il giocatore che attende solo il via libera per solcare le porte del Viola Park e unirsi al gruppo di Palladino. L'affare si potrebbe chiudere intorno ai 7 milioni di euro, ma ancora l'intesa non c'è. Intanto, la Fiorentina ha dettato i tempi per concludere il tutto. Entro la fine della prossima settimana dovrà arrivare un altro giocatore. Vedremo se questi giorni basteranno per chiudere Thorstvedt o convincere il Wolfsburg per Vranckx, altro obiettivo della Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

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