TMW: “Un centrocampista difensivo sarà la priorità della Fiorentina. Idea Brescianini o Thorstvedt”

Secondo TMW, la priorità delle prossime ore riguarderà il profilo di un centrocampista difensivo, dalle caratteristiche più di contenimento rispetto ad altri profili apprezzati e monitorati dai toscani come quelli di Marco Brescianini e Kristian Thorstvedt, retrocessi con Frosinone e Sassuolo ma comunque tra i migliori delle loro squadre. Rimangono profili buoni, ma in un secondo momento, quando magari sarà possibile anche far calare un po’ il prezzo.

LEGGI ANCHE, THEATE HA DETTO SÌ ALLA FIORENTINA