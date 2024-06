Nazione: “Thorstvedt può essere il primo colpo della Fiorentina. La chiusura con il Sassuolo può arrivare a 5 milioni”

Non solo l’attacco. La Fiorentina ha bisogno di rinforzi anche in mezzo al campo. Il nome di Aster Vranckx sembra essere quello più caldo, nelle ultime ore c’è stato uno stop importante su questo fronte. L’accordo con il giocatore c’è da tempo, ma non con il Wolfsburg che adesso sta trattando con il PSV.

Per questo motivo la Fiorentina vira con forza su altri obiettivi. Uno di questi è Kristian Thorstvedt del Sassuolo. Palladino apprezza molto le sue qualità e Carnevali potrebbe lasciarlo partire per una cifra intorno ai 5 milioni. Lui potrebbe essere il primo rinforzo del mercato estivo della Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

