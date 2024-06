Gazzetta: “La Juve chiede almeno 10 milioni per Kean, la Fiorentina lavora all’offerta da presentare”

Si intensificano i contatti anche con Moise Kean. L’attaccante della Juventus piaceva alla Fiorentina da gennaio e Palladino ha spinto tanto per averlo a Monza. Il giocatore ha un contratto di 3 milioni, cifra alta, fino al 2025. E i bianconeri voglio almeno 10 milioni non di meno. La Fiorentina sta lavorando per trovare una soluzione e presentare un’offerta alla Juventus di Motta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

