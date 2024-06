L’altro profilo caldo per la metà campo del futuro è Aster Vranckx, che conosce la Serie A per via del passato al Milan. La sua attuale società, il Wolfsburg, chiede una cifra attorno ai 10 milioni di euro ma potrebbe essere trovata una sintesi a 8 milioni. Nelle prossime ore è previsto un incontro tra la Fiorentina e il club tedesco per provare a raggiungere l’intesa. Lo scrive il Corriere dello Sport.