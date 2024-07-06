TMW: "Per Vranckx ballano due milioni con il Wolfsburg ma filtra ottimismo, intesa totale con il calciatore"

Si avvicina Aster Vranckx alla Fiorentina secondo Tuttomercatoweb, ballano solo due milioni con il Wolfsburg

Fiorentina molto attiva sul mercato. Dalle parti del Viola Park si lavora per affidare una rosa di qualità e mister Raffaele Palladino in vista della prossima stagione. Per dare qualità e vivacità al centrocampo uno degli obiettivi resta Aster Vranckx, giocatore classe 2002 di proprietà del Wolfsburg ma che in passato ha vestito la maglia del Milan. In rossonero però non ha trovato molta fortuna collezionando solamente nove presenze nel nostro campionato realizzando due assist. Dialogo costante fra le parti

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i viola stanno continuando a lavorare sul centrocampista belga con le distanze fra le parti che si sono limate. I biancoverdi tedeschi non hanno ancora aperto totalmente alle condizioni della Fiorentina ma c'è da segnalare un dialogo costante tra le parti è per raggiungere un'intesa finale. Dettagli da limare

Al momento ballano due milioni di euro, cifra che dovrebbe essere compensata con i bonus. La sensazione è che l’operazione di mercato si possa concludere in maniera positiva. La società del presidente Rocco Commisso ha già un’intesa di massima con il calciatore, che vorrebbe tornare a giocare in Italia, per un contratto quadriennale (con scadenza nel 2028). La settimana che sta per cominciare insomma potrebbe portare Aster Vranckx in viola. Lo scrive Tuttomercatoweb

GALLIANI SU PALLADINO

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