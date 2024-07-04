Gazzetta: "Vranckx è una priorità per la Fiorentina, lui vuole la Serie A. La chiusura a 8mln bonus compresi?"

La priorità della Fiorentina ora è ricostruire il centrocampo

La priorità del mercato viola di adesso è il centrocampo e la Fiorentina sta accelerando per Aster Vranckx. I viola hanno presentato un'offerta tra i 6 e i 7 milioni di euro che può arrivare a 8 con i bonus. Il Wolfsburg valuta il giocatore sui 10-12 milioni. Le parti però possono facilmente venire incontro vista la volontà del giocatore di tornare in Serie A. Oltre al centrocampista belga, la viola sta valutando altri profili per rinforzare il reparto. C'è il nome di Pontus Almqvist, la scorsa stagione al Lecce ora tornato al Rostov, ma anche Thorstvedt del Sassuolo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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