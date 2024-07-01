Dal Belgio: Crystal Palace si inserisce per Vranckx. Pronti 10 milioni per accontentare il Wolfsburg

Arrivano nuovi sviluppi Aster Vranckx. Stando quanto riportato dal Belgio, ci sarebbe un forte inserimento del Crystal Palace per il centrocampista belga. Tanto che gli inglesi che non avrebbero probl...

A cura di Redazione Labaroviola 01 luglio 2024 14:45

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