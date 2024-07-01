Dal Belgio: Crystal Palace si inserisce per Vranckx. Pronti 10 milioni per accontentare il Wolfsburg
Arrivano nuovi sviluppi Aster Vranckx. Stando quanto riportato dal Belgio, ci sarebbe un forte inserimento del Crystal Palace per il centrocampista belga. Tanto che gli inglesi che non avrebbero probl...
Arrivano nuovi sviluppi Aster Vranckx. Stando quanto riportato dal Belgio, ci sarebbe un forte inserimento del Crystal Palace per il centrocampista belga. Tanto che gli inglesi che non avrebbero problemi a tirar fuori 10 milioni per accontentare le richieste dei tedeschi. Nelle prossime 24 ore sono previsti altri dialoghi tra la società e l’entourage del giocatore. La Fiorentina, al momento, non è andata oltre gli 8 milioni di valutazione.
Cm.com: “Zaniolo vuole l’Atalanta ma il club deve migliorare l’offerta, oggi può arrivare la fumata bianca”
https://www.labaroviola.com/cm-com-zaniolo-vuole-latalanta-ma-il-club-deve-migliorare-lofferta-oggi-puo-arrivare-la-fumata-bianca/259218/