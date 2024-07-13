Nazione: “Vranckx-Fiorentina in fase di stallo, le cifre non convincono i viola. No ai 13 milioni richiesti”
Tutto fermo per Vranckx
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2024 09:30
In mezzo, almeno ad ora, Palladino può contare soltanto su Mandragora al netto di alcuni giovani, con la società impegnata su più fronti. Detto di Thorstvedt, l'altro nome in lizza è quello di Aster Vranckx per cui però sembra essere tutto fermo. I viola potrebbero prenderlo in ogni momento dal Wolfsburg, ma solo dietro pagamento dei 13 milioni richiesti. Una cifra che oggi la dirigenza non ritiene congrua. E la fase di stallo continua. Lo scrive La Nazione.
https://www.labaroviola.com/burdisso-non-ho-colpe-sul-mancato-rinnovo-di-valentini-col-boca-mai-fatto-il-suo-nome-a-firenze/260537/