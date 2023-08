Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, arriva alla Fiorentina arriva Vranckx a titolo definitivo dal Wolfsburg e della nazionale belga, classe 2002, centrocampista centrale che ama inserirsi, può giocare sia mezz’ala che al centro del centrocampo. Nell’ultima stagione ha giocato nel Milan totalizzando in totale 10 presenza tra campionato e coppa. La Fiorentina sborsa 7 milioni di euro per lui e il suo arrivo non è legato alla cessione di Amrabat.