Repubblica: “Vranckx-Fiorentina? Il Wolfsburg chiede troppo, deve scendere di 3 milioni per la chiusura”

In entrata continua la ricerca per la costruzione del nuovo centrocampo con la Fiorentina che porterà almeno due elementi destinati ad essere titolari e non è escluso un terzo arrivo nel reparto. Prosegue la trattativa per Aster Vranckx del Wolfsburg, ma fino a quando il club tedesco non scenderà di almeno 2-3 milioni per il costo del cartellino l’affare non si chiude, anche in virtù del contratto non lontano dalla scadenza del belga. Lo scrive Repubblica.