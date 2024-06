Vranckx accostato alla Fiorentina la scorsa estate. Ora il Bologna di Italiano ci pensa per il centrocampo

Il Bologna ha un nuovo allenatore e deve dunque adattarsi anche ai dettami di gioco di Vincenzo Italiano. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo per l’attacco adesso è una punta centrale da area di rigore, ovvero il 25enne greco dell’AZ Alkmaar Vangelis Pavlidis, capace di segnare 29 gol in 33 partite tra tutte le competizioni nella stagione appena conclusa. Malgrado abbia solo un anno di contratto però la sua valutazione resta alta, intorno ai 20 milioni di euro, con la concorrenza che non manca. Uno dei club più agguerriti è il Benfica, che ha intensificato il pressing.

Le alternative però esistono ed è per questo che il direttore tecnico Sartori sta monitorando Jhon Duran dell’Aston Villa, la cui valutazione è simile a quella del bomber che gioca in Eredivisie. Piacciono inoltre anche Jorgen Strand Larsen del Celta Vigo e Gift Orban del Lione, che non viene dalla migliore annata, ma che comunque ha un talento riconosciuto da tutti.

Dovesse partire Calafiori andrà cercata una soluzione anche in difesa. Un nome da tenere in grande considerazione è quello di Lilian Brassier del Brest, seguito anche dal Milan. A centrocampo occhi su Aster Vranckx del Wolfsburg, giocatore che ha un passato in Serie A proprio con la maglia rossonera. Lo riporta TMW.

